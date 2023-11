Controsorpasso al Trissino. Serve battere il Follonica

A una settimana dal successo di Montebello, che l’aveva portato provvisoriamente in testa alla classifica, torna in pista stasera al Palaforte il Centro Porsche Forte dei Marmi per affrontare alle 20,45 il Follonica in una sfida in cui alta classifica e fascino del derby toscano si incrociano. Vincendo i rossoblu scavalcherebbero di nuovo in Trissino che ha battuto domenica il Montebello in un’ottava giornata che, complici le coppe europee, si conclude stasera.

Il Follonica di Sergio Silva, reduce dalla qualificazione agli ottavi di Wse Cup (dopo essere stato escluso dalla Champions per la cancellazione del proprio volo) sta disputando un’eccellente prima parte di stagione, confermata dalla terza posizione con 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta. Il tecnico portoghese ha un organico collaudato e formato in gran parte (gli ‘stranieri’ sono gli ex Cgc Barozzi e Montigel) da elementi del vivaio fra i quali spiccano i fratelli Davide e Francesco Banini, con il primo miglior realizzatore con 12 reti. Importante l’esperienza dei cugini Marco (ex rossoblu) e Federico Pagnini, il nuovo innesto Buralli e gli emergenti Bonarelli e Maldini (ex Cgc). Gli ultimi precedenti ufficiali sono i quarti di finale dei play off 2023 finiti 1-2, 4-3, 5-3 per i rossoblu.

Passando al Centro Porsche, Alessandro Bertolucci (altro ex di peso), dopo due settimane intense ne ha avuta una per recuperare energie fisiche e mentali. La squadra fino ad ora ha vinto e convinto e, pur consapevole che non sarà facile, cerca stasera la settima vittoria in altrettante partite (da recuperare, il 6 dicembre, la trasferta di Vercelli). Gnata e compagni puntano sul proprio organico e sul supporto di un pubblico tornato costante e numeroso.

Stasera si giocano anche Giovinazzo-Monza, Grosseto-Vercelli e Valdagno-Sarzana che concludono la giornata numero otto della serie A1. Già giocate invece Sandrigo-Lodi 1-2, Trissino-Montebello 2-0, Bassano-Breganze 3-1.

G.A.