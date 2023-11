Convalle re della velocità. Trionfa in sella alla Ducati

Eugenio Convalle si è recentemente laureato campione italiano 2023 nella categoria 4 di regolarità di motociclismo Civ Classic. Il pilota massese, in sella alla sua Ducati 748 del 1998, partecipa ormai dal 2019 al campionato vintage 750 con la livrea numero 967. Quest’anno ha fatto suo il titolo un po’ a sorpresa perché prima dell’ultima gara di Misano era terzo nella classifica basata sul criterio della regolarità cronometrica. Grazie ad una bellissima prova è riuscito ad effettuare il doppio sorpasso in graduatoria. Le precedenti 5 prove si erano disputate sui circuiti di Vallelunga, Cremona, Varano e Magione. Convalle ringrazia per il supporto il Moto Club Scuderia Costa Ovest, Br78, Caffe Royal, Barber Shop 423 e Global Service GV. Ha ottenuto un ottimo secondo posto in campionato, invece, l’amico e compagno di box Cristiano Ramagini che ha gareggiato nella categoria velocità gruppo 5 SBK 96 per la scuderia Br78 in sella alla sua Yamaha Fzr 750 R numero 278. Il centauro ha bissato così il risultato dell’anno precedente grazie al sostegno del Team Br78, Moto Club Versilia Corse e Barber shop 423. Ramagini è stato campione italiano velocità in salita classe Epoca gruppo 5 dal 2017 al 2020 su Benelli 250cc e Kawasaki 500cc.

Questo sabato, dalle ore 19 in poi, piloti e amici festeggeranno e brinderanno al neo campione massese al Royal Caffè Lounge Bar di Marina di Massa nel complesso “Le Vetrine del Brugiano“.

Nella foto, il campione italiano Eugenio Convalle insieme als uo staff tecnico e agli amici che lo hanno sempre sostenuto