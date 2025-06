Convocato in Under 21. Azzurro Andrea Costa. L’Italia chiama Zedda per il basket 3x3

Dalla medaglia d’oro conquistata al Campionato Nazionale Universitario di Ancona alla chiamata al raduno della nazionale Under 21 di basket 3x3 che si prepara alla prossima Youth Nations League della Fiba. Estate in campo per il play dell’Andrea Costa Vittorio Zedda che, come ha annunciato la società, a partire da sabato prenderà a parte a Roma al raduno della Nazionale italiana Under 21. L’esterno bolognese, esploso nel corso di questa stagione in biancorosso, proverà a entrare nella lista definitiva dei sei giocatori che partiranno per la Lettonia, tappa della Youth Nations League dall’1 al 3 luglio.

Una soddisfazione in più per il giocatore classe 2004, che già in estate aveva vinto l’oro ai campionati nazionali universitari con la maglia del Cus Bologna, assieme al compagno di club Lucio Martini, senza dimenticare la buona stagione in crescendo sul campo in maglia biancorossa, alla sua prima annata da professionista nel campionato di B Nazionale. Un piccolo pensiero di basket giocato in casa Andrea Costa, in questi giorni in cui la società è decisamente più impegnata a ragionare sulle questioni societarie.

l.m.