Coppa Campioni Gold di Aerobica. Ginnastica Macerata protagonista in pedana

di LORENZO MONACHESI
22 ottobre 2025
La Ginnastica Macerata si fa valere a Napoli in occasione della Coppa Campioni Gold nelle categorie Allieve, Junior A, Junior B e Senior.

Allieve e Junior A. Diana Marchetti vince nella categoria allieve; Norah Leoperdi è terza nel singolo Junior A con Bisconti (6ª) e Ottaviani (7ª), entrambe autrici di buone prove. Argento nel Trio Junior A con Marchetti, Leoperdi e Ottaviani; quarto posto nel trio Junior per Garbuglia, mentre Pinzi e Bisconti chiudono al 4° posto nel trio Junior A. Il gruppo Junior A formato da Pinzi, Garbuglia, Ottaviani, Bisconti e Ortensi ha vinto la competizione.

Junior B. Miceli conquista la medaglia d’argento nel singolo; Paolucci chiude al quarto posto; buone prove anche per Evangelista (9ª), Pierluigi (10ª) e Moroni (12ª). Vittoria per il trio Paolucci, Morone, Evangelista, che sale sul gradino più alto del podio con una routine sincronizzata, elegante e dinamica.

Senior. Arianna Ciurlanti conquista un prestigioso secondo posto nel singolo; Guenda Cherubini ottiene un ottimo 5° posto. Il Trio senior Miceli, Cherubini, Ciurlanti si aggiudica la vittoria.

"Siamo orgogliosi delle atlete. Questi risultati – dichiarano gli allenatori Arianna Ciucci, Ludovico Vallasciani e Sarah Ferragina – sono il frutto di impegno quotidiano, lavoro di squadra e passione condivisa".

Il risultato che rende questa trasferta ancora più speciale è la convocazione di Ciurlanti, Paolucci, Miceli ed Evangelista nella Nazionale Italiana, in vista del Campionato Europeo che si terrà a novembre in Azerbaijan. Un traguardo prestigioso che premia il talento e la dedizione di queste atlete, e che porta il nome di Ginnastica Macerata sul palcoscenico internazionale.

