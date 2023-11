Coppa del Mondo a Doha. Resca e Rossi sul podio

DOHA (Qatar)

Argento per Daniele Resca, bronzo per Jessica Rossi. Parla bolognese (e più in generale italiano, visto il successo nella prova femminile di Silvana Maria Stanco) la Coppa del Mondo di tiro a volo, in Qatar.

Resca, carabiniere di Pieve di Cento, dimostra tutto il suo talento, mettendosi al collo una prestigiosa medaglia d’argento, alle spalle dell’egiziano Abdel Aziz Mehelba. L’egiziano chiude con 4650, un piattello in meno per l’azzurro che paga due errori nelle ultime due serie.

Jessica Rossi, 31 anni, poliziotta di Crevalcore, aggiunge un’altra medaglia – questa volta di bronzo – alla sua incredibile avventura agonistica nel tiro a volo.

Nella prova vinta dalla compagna di squadra Silvana Maria Stanco, Jessica dimostra di avere il passo dei giorni migliori. Nella prima giornata, sulle pedane di Doha, aveva cominciato nel peggiore dei modi, con un 2025 che non lasciava presagire nulla di buono.

Poi, la ripresa, due serie da 2425 e il quarto posto che le ha permesso di giocarsi, fino in fondo, una medaglia. L’obiettivo di Jessica, che ha vinto tutto quello che c’era da vincere, non era certamente questa pur prestigiosa finale di Coppa del Mondo, ma i Giochi Olimpici di Parigi 2024.