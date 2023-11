Coppa del Mondo, nella finale di Doha. Maldini e la sua pistola

Dal 21 al 25 novembre finale di Coppa del mondo di tiro a segno a Doha. Una sfida ai massimi livelli con vista su Parigi 2024. E per Parigi continua a sperare Federico Nilo Maldini, 22 anni, punto di forza dei Carabinieri, cresciuto nel poligono di via Agucchi (dove continua ad allenarsi) e quinto nel ranking mondiale di pistola 10 metri ad aria compressa. Federico Nilo, che ha ottenuto ottimi risultati, spera nel pass per i Giochi. Con Maldini ci saranno altre quattro azzurri: Danilo Dennis Sollazzo, Sofia Ceccarello, Paolo Monna e Massimo Spinella.