Coppa della Consuma 2025: trionfo di Simone Faggioli e spettacolo tra auto storiche e moderne

La Coppa della Consuma 2025 ha offerto spettacolo ed emozioni tra Diacceto e Poggio della Ginestra. Gara di fascino e tradizione che ha unito la presenza di auto moderne e storiche con un numeroso pubblico che ha applaudito gli assi del volante sulle mitiche rampe del Passo della Consuma. Triplice la validità dell’evento che ha avuto un grande successo, organizzato da Automobile Club Firenze per il tramite di Aci Promuove e la collaborazione di Reggello Motorsport e Scuderia Biondetti.

Simone Faggioli su Nova Proto Np 01 con il tempo di 3’17”53 ha vinto la gara Campionato Italiano Velocità montagna che è stato 2° round per il nord ed ha inaugurato la stagione del girone sud. Stefano Peroni su Martini Mk32 Bmw ha vinto il 5° Raggruppamento con 3’47”04, il miglior tempo in generale nella prova d’apertura del Campionato italiano Velocità Salita Auto Storiche 2025. Il pluricampione di Bagno a Ripoli Simone Faggioli ha svolto una gara test con la nuova vettura ufficiale, con cui affronterà il Campionato Italiano Supersalita a partire dall’11 maggio. Secondo posto di Franco Caruso, terzo Andrea Di Caro.

Per il Gruppo Racing Start Plus Angelo Monti ha fatto la voce grossa su Mini, come Gabriele Bissichini su Renault Clio in Rs Cup ed il marchigiano Francesco Galiè in Racing Start. Buona prova con successo in gruppo E1 per Matteo Bacci che correva in casa, su Alfa Romeo Giulietta. Per i gruppi del recente passato Marcello Monti ha fatto bottino pieno in As su Peugeot 106 e Martin Hugo Vera in Ns su Renault Clio. Nella gara Civsa Stefano Peroni è sempre il più bravo e veloce per la Bologna squadra corse. Ottima affermazione per Arnaldo Pinto in 4° Raggruppamento con il 3° tempo in ordine generale. Il pilota fiorentino Tiberio Nocentini super nel 1° raggruppamento con splendida prestazione su Chevron B19 Cosworth.

Francesco Querusti