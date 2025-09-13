Coppa della Divisione, le squadre del calcio a 5 accendono i motori

Con la Coppa della Divisione scatta oggi la stagione ufficiale del futsal nazionale. La competizione "minore" rispetto al campionato e quest’anno modificata tornando al passato, vale a dire non più riservata unicamente ai giovani under23. Tra serie A2 e serie B il movimento del calcio a5 maceratese calerà un poker. La Kappabi Potenza Picena, massima espressione in quanto militante in A2, è stata inserita nel triangolare 27 assieme a Fermana e Nuova Juventina, quindi rivali del fermano e di categoria inferiore. Debutterà in trasferta contro il Futsal Fermana, appuntamento alle 15 nella palestra "Montani". Le altre rappresentanti provinciali, Cus Macerata, Recanati di mister Cafu (foto) e Pasta di Camerino Gagliole C5 (tutte di serie B) sono finite nei raggruppamenti 28 e 29 che prevedono match di andata e ritorno. Alle 15 nella palestra della "F.lli Cervi" a Macerata subito il primo derby tra Cus e Recanati. Più tardi, alle 17.30, la neopromossa Gagliole ospiterà Jesi al palazzetto "Drago Gentili" di Camerino.

Andrea Scoppa