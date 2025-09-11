Coppa Eccellenza, le partite giocate ieri. Buona la prima di Cattani al Terre, colpo da vetta per la Cdr

arcetana

1

terre di castelli

2

ARCETANA: Rebottini, Curti, Andreotti (16’st Laamane), Carrera (16’st Pigati), Maccabruni (1’st Barbati), Rinaldi (28’st Fiorentini), Ferrari M., Blotta, Baldari (9’st Ferri), Elatachi, Tosi. A disp.: Nicolosi, Ceci, Poligani, Barbieri. All. Borghi.

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Palmiero, Ben Driss (9’st Zironi), Ceccarelli (1’st Karapici), Dembacaj, Gigli, Masoch (25’st Mondaini), Giordano, Caniparoli (1’st Bruno), Mata, Esposito (14’st Nait Janane). A disp.: Gibertini, Azzi, Barbetta, Vezzani. All. Cattani.

Arbitro: Monaco di Bologna

Reti: 33’ Curti, 27’st Karapici, 50’st Bruno Nite: ammoniti Curti, Carrera, Blotta, Ferri, Ben Driss

Un guizzo al 95’ di Bruno regala subito una gioia al debuttante mister Francesco Cattani (foto) nella seconda giornata del girone di Coppa di Eccellenza ad Arceto e ipoteca la qualificazione del Terre di Castelli (oronero a punteggio pieno, passano anche le 7 migliori seconde su 9 gironi). Al 21’ Mata impegna Rebottini. Poco dopo Elatachi calcia in diagonale in area ma centra la traversa. Al 25’ Masoch impegna ancora Rebottini da fuori. Al 33’ Mattia Ferrari serve Curti, che da due passi batte Venturelli. Nella ripresa, al 4’ Masoch calcia a tu per tu con Rebottini ancora decisivo. Al 27’ Karapici finalizza sottoporta una bella azione corale per l’1-1. Poco dopo l’ottimo Rebottini mette una pezza su Palmiero. Al 32’ colpo di testa di Dembacaj alto. Al 43’ Nait per Karapici, ma ancora Rebottini sventa. Nel recupero altro gol annullato a Karapici (fallo di Dembacaj su Fiorentini) e al 50’ Bruno realizza di testa su invito di Zironi. "Abbiamo cercato la vittoria con convinzione - commenta Cattani - sono felice per la fiducia che il club mi ha accordato, ci sono i presupposti per un cammino di alto livello".

Classifiche. Girone 3: Arcetana-Terre di Castelli 1-2 e Vianese-Formigine 4-1, l’1/10 Formigine-Arcetana e Terre di Castelli-Vianese (20,30), clas. Vianese e Terre 6, Arcetana e Formigine 0; girone 4 Cdr Mutina-Rolo 2-1 e Campagnola-Fabbrico 1-3, l’1/10 Cdr Mutina-Campagnola e Rolo-Fabbrico (20,30), clas. Fabbrico e Cdr 4, Campagnola 3, Rolo 0.