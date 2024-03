COPPA EUROPA. Il bresciano Franzoni 8° nel supergigante di Verbier

Ancora un piccolo passo in avanti in classifica per Giovanni Franzoni nel supergigante maschile di Verbier, che ha chiuso la tre giorni di competizioni valevoli per la Coppa Europa sulla pista svizzera. Il 22enne bresciano di Manerba del Garda si è classificato all’ottavo posto nella gara vinta dal padrone di casa Arnaud Boisset davanti al friulano Emanuele Buzzi (staccato di 12 centesimi) e all’austriaco Stefan Eichberger. Franzoni ha accusato al traguardo 86 centesimi di ritardo ma i punti di ieri gli consentono di mantenere un posto sul podio nella graduatoria di specialità, in cui occupa la terza posizione con 250 punti, alle spalle del leader francese Florian Loriot con 387 punti e dell’austriaco Manuel Traninger con 261, quando manca solamente una gara per concludere il programma della specialità. Un obiettivo da raggiungere, che gli assicurerebbe il posto fisso nel supergigante della prossima edizione di Coppa del mondo. Meno brillante nell’occasione la prestazione del brianzolo Niccolò Molteni, trentunesimo e fuori dai punti, mentre il bormino Pietro Zazzi non ha concluso la gara. Il prossimo appuntamento di coppa con la velocità è fissato come detto sulla pista norvegese di Kvitfjell, dove si disputeranno una discesa e un supergigante il 21 e 22 marzo.

Silvio De Sanctis