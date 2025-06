Coppa Italia A1: l’atleta bolognese si conferma al top. Gasparri, sempre più ai vertici del judo nazionale. A Ostia conquista un argento di grande spessore

Il sette e l’otto giugno il Palapellicone di Ostia è stato teatro delle finali nazionali delle Coppa Italia A1 di Judo. Hanno preso parte alla kermesse oltre quattrocento atleti in rappresentanza di circa duecento club da tutta la nazione. Il Budokan Institute ha partecipato alla finale con Daniele Gasparri in quanto gli altri due atleti qualificati in quanto ai vertici della ranking list nazionale (Mattia Castellani e Leonardo Cittadini) sono momentaneamente fermi per lievi infortuni. A seguire l’atleta bolognese il Tecnico Federale Alessandro Ansaloni.

Buona la gara di Daniele Gasparri: nel girone eliminatorio e nei quarti di finale dei pesi massimi batte nell’ordine il friulano Carmelo Di Stefano e il romagnolo Dimitri Semenov. Vittoria anche in semifinale con il romano Francesco Di Flavio. La finale vede Daniele impegnato con un altro atleta Laziale: Gabriele Di Giuseppe. Sarà quest’ultimo ad aggiudicarsi l’incontro lasciando a daniele il secondo gradino del podio. L’ennesimo grande risultato questa medaglia d’argento per l’atleta bolognese che lo conferma ancora una volta ai vertici del judo nazionale.