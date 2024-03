Coppa Italia Eccellenza. Atletico Bmg, in casa il ritorno dei quarti

PERUGIA – L’Atletico Bmg si giocherà la qualificazione alle semifinali di coppa nazionale di Eccellenza di nuovo con il ritorno in casa. Sorteggiati ieri a Roma gli abbinamenti dei quarti di finale. Dopo aver eliminato i marchigiani dell’Osimana, adesso la formazione del presidente Contardi sfiderà i modenesi del Terre di Castelli che, negli ottavi, hanno avuto la meglio sui toscani del Terranuova Traiana. Gara di andata in programma a Castelvetro mercoledì 6 marzo, ritorno a Massa Martana mercoledì 13 marzo. "Prima c’è il Terni Fc", avverte subito un Francesco Farsi sempre sul pezzo. Il tecnico però si è già avvantaggiato con il lavoro visto che domenica scorsa ha approfittato dell’anticipo al sabato contro il Città di Castello per recarsi a Castelvetro e vedere dal vivo i prossimi avversari. "Partiremo di martedì – sottolinea il presidente Contardi – e per una società come la nostra è qualcosa di impensabile solo un mese fa. Il difficile viene adesso". La vincente della manifestazione sale in serie D. Nel caso in cui la finalista avesse già vinto il proprio campionato, salirebbe l’altra finalista, pur perdendo la finale. Lo stesso vale per una delle quattro semifinaliste nel caso in cui le altre tre avessero già conquistato la promozione.