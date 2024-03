Coppa Italia Ilca. Vela, i civitanovesi colgono buoni risultati

Il meteo instabile non ferma la voglia di agonismo: si è conclusa domenica la tappa civitanovese della Coppa Italia Ilaca, seconda frazione del circuito nazionale del singolo velico più diffuso al mondo: quasi 400 gli atleti in gara. Ottime le prove dei padroni di casa, gli atleti del Club Vela Portocivitanova, società organizzatrice dell’appuntamento insieme con la Classe Italiana Ilca e la Federazione italiana vela. L’instabilità meteo e il vento debole hanno consentito di disputare soltanto tre prove, una venerdì quando ha preso il via la manifestazione sportiva, la seconda sabato e la terza domenica. In azione quasi 400 velisti, fra i migliori del panorama italiano, suddivisi nelle categorie Ilca4 giovanile, Ilca6 giovanile e olimpica femminile e Ilca7 giovanile e olimpica maschile. Fra gli Ilca 7 vittoria di Paolo Freddi (CVP), seguito dal compagno di squadra Domenico Lamante e da Andrea Crisi (YC Cannigione), con gli altri civitanovesi in gara, Claudio Natale ed Edoardo Libri rispettivamente in quarta e sesta posizione. Bene anche Filippo Vignola, Nicolas Privitera, Pietro Giacomoni e Claudio Vallesi (vincitore fra i master). Da menzionare nel gruppo Ilca6 la prova di Alessio Marinelli, quarto della classifica finale e primo dei master (over 35).

In acqua anche la battaglia dell’Associazione contro la violenza di genere, un percorso che, grazie alla impattante potenza dello sport, vuole sensibilizzare i più giovani su un fenomeno sempre più diffuso e drammatico della società attuale. "Nonostante il vento non ci abbia aiutato più di tanto abbiamo portato a termine un altro evento importante dal punto di vista organizzativo e agonistico. Ringrazio sentitamente il Comitato di regata che veramente è stato eccellente e non ha perso un minuto per far regatare tutti i concorrenti" ha detto Cristiana Mazzaferro, presidente del club vela.