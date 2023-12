Coppa italia. L’Hockey affronta il Castiglione in trasferta

L’Hockey Prato affronta stasera in trasferta il Castiglione. L’appuntamento è alle 19 al ‘Casa Mora’ di Castiglione della Pescaia nel match valido per la Coppa Italia di serie A2. La formazione pratese è ancora ferma a zero punti, mentre i maremmani occupano il terzo posto e per la matematica sono ancora in corsa per il primato del girone D che vale la qualificazione alla final four. I pratesi devono giocare quattro gare e dopo Castiglione affronteranno tre partite in casa: 9 dicembre ore 20.45 con il Decom Matera, 10 dicembre alle 18 contro Castiglione e il 16 dicembre alle 20.45 con il Salerno. Queste partite serviranno di preparazione al campionato di A2 che inizierà il 6 gennaio. Intanto prosegue la protesta delle squadre aderenti alla Lega Hockey decisa nell’assemblea del 20 novembre scorso. "Lo stato di agitazione non cesserà fino a quando la Lega Nazionale Roller Hockey non sarà convocata a un tavolo di trattativa".