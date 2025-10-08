Coppa Italia. Tau-Pistoiese. In palio il pass per i sedicesimi

Nuovo impegno per la Pistoiese, che stavolta scende in campo per affrontare i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Alle 15 di questo pomeriggio, gli arancioni sfideranno il Tau al Comunale di Altopascio, nella gara secca che mette in palio un biglietto per i sedicesimi. Il format è semplice: in caso di parità dopo i novanta minuti saranno i calci di rigore a decretare la formazione che passerà il turno, che nella fase successiva affronterà la vincente di Vado-Sestri Levante. La Pistoiese proviene da due pareggi con Piacenza e Pro Palazzolo, mentre nell’ultimo turno il Tau Altopascio ha battuto 3-0 il San Donato Tavarnelle conquistando la vetta del Girone E di Serie D. Sarà quindi un impegno da non sottovalutare per l’Olandesina, come ricordato alla vigilia anche dal tecnico Antonio Andreucci. "Giocare una partita ufficiale è sempre un’occasione per i ragazzi per mettersi in mostra. Con una partita a metà settimana c’è l’occasione di dare continuità a tanti giocatori, è una sfida in cui vogliamo ben figurare e alla quale teniamo anche in ottica di passaggio del turno. Soprattutto a inizio stagione è importante mettere quanti più minuti nelle gambe possibili. Che squadra è il Tau? Una formazione che, senza pressione né ‘obbligo’ di fare risultato, ha lavorato benissimo negli ultimi anni. Non mi sorprende che siano in testa alla classifica, perché hanno un allenatore preparato ed esperto e ottimi giocatori in tutti i reparti, da Chiti a Lombardo fino a Carcani".

Nel preparare la sfida con gli amaranto, la Pistoiese è ripartita dall’analisi della sfida contro la Pro Palazzolo. Una prova complessivamente positiva, in cui però è mancato il gol. "Non sono contento solo per il risultato – ha sottolineato Andreucci – ma torno a dire che la prestazione è stata importante. Abbiamo creato molto, contro una squadra che nell’undici titolare aveva tanti giocatori con esperienza in Serie C. Il nostro approccio è stato molto positivo, siamo stati sfortunati in apertura, poi la Pro Palazzolo è uscita dal guscio, mentre noi nel secondo tempo siamo tornati a dire la nostra. La gara che abbiamo disputato è stata incoraggiante e da quella dobbiamo ripartire".

Per quanto riguarda eventuali innesti nel reparto offensivo, l’allenatore della Pistoiese ha ribadito come l’organico sia già completo allo stato attuale. "Per ciò che ho modo di vedere in settimana – ha puntualizzato il tecnico – sono soddisfatto della rosa che ho al momento. È chiaro che ci dobbiamo migliorare negli ultimi sedici metri, ma abbiamo giocatori duttili e con caratteristiche diverse che mi permettono di poter adottare tante soluzioni tattiche diverse sia a inizio partita che a gara in corso".

Alla luce delle partite ravvicinate, con ogni probabilità Andreucci approfitterà della Coppa Italia per mescolare un po’ le carte, schierando pur sempre una formazione altamente competitiva. Tra i pali, nell’ottica dell’alternanza, dovrebbe rivedersi Arlanch, mentre in difesa spazio a Polvani al posto di Gennari, con Venturini e Costa Pisani ai suoi lati. Anche Accardi è recuperato e, dopo la panchina di domenica, si candida per disputare una fetta di partita. Ancora ai box invece sia Bertolo che Cuomo, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni fisici e salteranno la trasferta di Altopascio. A centrocampo viaggiano verso la titolarità Campagna, Rossi e Pellegrino, tutti e tre subentrati in corso d’opera contro la Pro Palazzolo. Insieme a loro, sulla corsia di destra, spazio a uno tra Bastianelli e Kharmoud. Sulla trequarti potrebbe agire nuovamente Russo, anche se c’è la possibilità di vedere Boschetti dal primo minuto con Campagna avanzato sulla trequarti. In avanti Alagna è sicuro di una maglia, al suo fianco uno tra Pinzauti e Diallo.

Michele Flori