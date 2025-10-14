Coppa Italia Velocità. Anche il valdarnese Bossini in pista
Il pilota chiude la stagione come poleman assoluto, con più pole position di qualsiasi altro pilota in campionato.
Arezzo, 14 ottobre 2025 – Si è chiusa a Vallelunga la stagione 2025 della Coppa Italia Velocità, con un finale incandescente che ha visto ben sette piloti ancora in corsa per il titolo. Tra questi anche il valdarnese Alessandro Bossini, che ha affrontato l'ultimo round con la possibilità di puntare al successo assoluto o difendere il terzo posto in classifica. Venerdì, nelle prove libere, Bossini ha trovato subito un ottimo feeling con la moto grazie al lavoro del team SkipperLab. Sabato, nelle qualifiche, ha mostrato un gran passo fermando il cronometro su 1'44”, tempo che gli avrebbe garantito la pole position, poi però annullata per un lieve taglio sul verde alla curva “Trincea”.
Domenica, al via della gara decisiva, Bossini parte bene ma un contatto nelle prime curve lo costringe a perdere due posizioni. Inizia la rimonta, ma dopo pochi giri qualcosa non va: la moto diventa difficile da controllare. A notarlo in diretta è Gianluca Nannelli, ex pilota Superbike e commentatore della gara, che commenta subito: “Problema tecnico per Bossini”. A tradirlo è infatti la sospensione posteriore, scoppiata dopo pochi giri. Nonostante il guasto, Alessandro stringe i denti, porta la moto fino al traguardo e chiudendo con un ottimo quarto posto. Davanti a lui, l'austriaco Maximilian Seelos conquista il titolo davanti a Paolo Grai, i due rivali diretti che Bossini aveva nel mirino per tutta la stagione. Il pilota valdarnese scivola così al quarto posto della classifica generale, appena fuori dal podio.
"Mi rimane tanto amaro in bocca - commenta - perché avrei potuto vincere il campionato già con una gara d'anticipo se non fosse stato per l'errore di Misano. Ma queste sono le corse". C'è però anche un motivo d'orgoglio: Bossini chiude la stagione come poleman assoluto, con più pole position di qualsiasi altro pilota in campionato. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro: "Ci sono in ballo cose importanti, direttamente con una casa costruttrice. Non vedo l'ora di ripartire". Al termine, non mancano i ringraziamenti: “Grazie al team SkipperLab, alla mia famiglia, a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa stagione” - conclude Bossini, che può archiviare la competizione senza grossi rimpianti, guardando avanti e continuando ad alimentare la sua grande passione per il mondo delle due ruote.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su