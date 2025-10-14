Coppa Italia Velocità. Anche il valdarnese Bossini in pista

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Si è chiusa a Vallelunga la stagione 2025 della Coppa Italia Velocità, con un finale incandescente che ha visto ben sette piloti ancora in corsa per il titolo. Tra questi anche il valdarnese Alessandro Bossini, che ha affrontato l'ultimo round con la possibilità di puntare al successo assoluto o difendere il terzo posto in classifica. Venerdì, nelle prove libere, Bossini ha trovato subito un ottimo feeling con la moto grazie al lavoro del team SkipperLab. Sabato, nelle qualifiche, ha mostrato un gran passo fermando il cronometro su 1'44”, tempo che gli avrebbe garantito la pole position, poi però annullata per un lieve taglio sul verde alla curva “Trincea”.

Domenica, al via della gara decisiva, Bossini parte bene ma un contatto nelle prime curve lo costringe a perdere due posizioni. Inizia la rimonta, ma dopo pochi giri qualcosa non va: la moto diventa difficile da controllare. A notarlo in diretta è Gianluca Nannelli, ex pilota Superbike e commentatore della gara, che commenta subito: “Problema tecnico per Bossini”. A tradirlo è infatti la sospensione posteriore, scoppiata dopo pochi giri. Nonostante il guasto, Alessandro stringe i denti, porta la moto fino al traguardo e chiudendo con un ottimo quarto posto. Davanti a lui, l'austriaco Maximilian Seelos conquista il titolo davanti a Paolo Grai, i due rivali diretti che Bossini aveva nel mirino per tutta la stagione. Il pilota valdarnese scivola così al quarto posto della classifica generale, appena fuori dal podio.