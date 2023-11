Coppe Europee. Follonica a Braga. Una tripla sfida tutta da vincere

Prima il Braga, poi lo Wimmis e l’Uttigen. Sono queste le avversarie del Follonica nel secondo girone di qualificazione della Wse Cup. Due le squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale in programma il 16 dicembre. Un girone tutto sommato abbordabile per gli uomini di Sergio Silva che si presentano a Braga, la città portoghese che ospita il raggruppamento, senza Francesco Banini. La stellina del Golfo, che comunque avrebbe dato forfait per un infortunio alla caviglia, deve ancora scontare le due giornate di squalifica rimediate nell’ultima partita di Coppa dello scorso anno e dunque non ci sarà. "Daremo spazio ai nostri ragazzi della rosa – ha iniziato il presidente Franco Ciullini, a capo della comitiva biancazzurra – Banini non dovrebbe avere nulla di grave e speriamo di averlo a disposizione contro il Forte nel posticipo. Per il resto mi aspetto delle partite gagliarde anche se dovremo stare attenti perchè in Europa nessuno ti regala nulla. Comunque siamo i favoriti per il passaggio del turno insieme al Braga". Il programma. Oggi alle 19 Follonica-Braga (Por), domani alle 16 Follonica-Wimmis (Svi), domenica alle 12 Follonica-Uttigen (Svi).