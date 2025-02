Coralli, Zeni e Reale: l’arte del gol senza età. Pompeo difensore bomber: che doppietta

SECONDA CATEGORIAVentitreesima giornata nel campionato di Seconda Categoria con tanti protagonisti, anche inattesi. Tra i portieri spicca la prestazione di Vannini del Cobra Kai, che para anche un calcio di rigore (il quarto stagionale) nel pareggio casalingo per 2-2 contro la Rinascita Doccia. Tra i difensori spicca su tutti Pompeo, l’esperto capitano del Bagno a Ripoli, che segna una doppietta nella vittoria per 3-2 sul campo del Reconquista di San Piero a Sieve; gol pesante anche per Lorenzo Tucci, nel successo casalingo del Sant’Agata sulla capolista Spartaco Banti Barberino (2-1); Sarti apre le marcature per il Santa Brigida, che torna alla vittoria interna sul Firenzuola (2-1); Rinaldi (Grevigiana) partecipa con una rete al successo in casa sul San Giusto Le Bagnese (2-1).

Tra i centrocampisti si mettono in luce Cardini, a segno nella vittoria esterna del Sesto Calcio sul campo del Monterappoli (1-2); Wahabi (Ludus ’90 Valle dell’Arno) segna nel pareggio per 1-1 sul campo del Pelago; il fantasista Gioele Galeotti (Molinense) mette il sigillo alla vittoria casalinga sull’Albereta San Salvi (2-0).

Tra gli attaccanti da segnalare la tripletta di D’Evangelista, che consente all’Atletica Castello di battere in casa per 3-1 la capolista Poggio a Caiano, nonostante fosse ridotta in nove contro undici; Posarelli realizza una doppietta a Vicchio nel successo per 3-1 del Firenze Sud sul campo della Sandro Vignini; doppietta anche per Duccio Berti, che contribuisce al successo casalingo della Florence sul Bibe (4-1). L’allenatore della settimana è Alessio Lenzetti del Daytona, che va ad espugnare per 1-0 il campo della Laurenzana in uno scontro diretto e mantiene il secondo posto in classifica nel Girone F, accorciando le distanze dalla vetta.