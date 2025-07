Corallo: le ultime gara. Bravissima Vaccai: è medaglia di bronzo

Il miglior risultato è arrivato da Rebecca Vaccai, che ha sfoderato un’ottima prova e ha conquistato il terzo posto (e la conseguente medaglia di bronzo) al nastro nella categoria "A3 LD Silver" al Campionato Nazionale di Rimini. Un piazzamento che ha lasciato in dote alla diretta interessata anche i complimenti pubblici del governatore Eugenio Giani.

Ma l’Asd Corallo può comunque tracciare un bilancio positivo per quel che riguarda la ginnastica ritmica e le ultime uscite agonistiche in ordine cronologico, in vista dei prossimi impegni di una stagione che è entrata ormai nella sua fase culminante.

Alla trasferta romagnola hanno preso parte per il sodalizio montemurlese le varie Sofia Nicoletti, Bianca Borselli, Nicole Scialdone, Vittoria Vollero, Klea Gashi, Lavinia Aiazzi, Eva Becheri, Ginevra Tamburro, Gaia Gianassi ed Alice Tomberli.

Sempre a Rimini, nell’ambito di "Ginnastica in Festa 2025" (che ha visto sfidarsi ginnaste provenienti da tutta Italia, nelle varie categorie e nelle varie specialità) hanno gareggiato anche Sofia Micheloni, Sara Naselli, Lidia Romanelli, Rebecca Colavito, Arianna Cappellini, Monica Fontana ed Arianna Cappellini.

Le agoniste di Patrizia Iovine hanno insomma ancora ampi margini di crescita, trattandosi di un gruppo dall’età media piuttosto bassa.

"Siamo in generale soddisfatti del rendimento di tutte le nostre tesserate – ha specificato a tal proposito Iovine, tirando le somme e guardando oltre – come società, ci avviamo verso i dieci anni d’attività. E guardandoci indietro, possiamo tracciare un bilancio positivo di questo decennio. Con l’obiettivo di continuare a crescere"

Giovanni Fiorentino