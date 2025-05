Correggio e Scandiano pareggiano 5-5: Correggio avanza ai play-off di Serie A1

CORREGGIO 5 SCANDIANO 5

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Menendez, Righi, Casari, Tudela; M. Pedroni, Cinquini, Caroli, Holban, F. Pedroni. All. Granell.

CENTRO PALMER SCANDIANO: Vecchi, Deinite, Roca, Herrero, Barbieri; Beato, N. Busani, Stefani, Raveggi. All. Mariotti.

Arbitri: Iuorio di Salerno e Marcolin di Vicenza.

Reti: pt 7.38 Herrero, 8.26 M. Pedroni, 14.44 Stefani, 19.45 Casari, 21.04 Herrero, 24.16 Holban, 24.42 Casari; st 14.55 Menendez, 17.09 Busani, 23.06 Barbieri.

Note: spettatori 350 circa. Espulsi Menendez 2’, Herrero 2’, definitivi Herrero e Deinite. Rigori, Correggio 1/2. Tiri diretti, Correggio 1/2, Scandiano 1/2.

Ancora una bella partita tra Correggio e Scandiano, nella semifinale di ritorno dei play-off, con il punteggio finale di 5 a 5 che premia la formazione di Eduard Granell, già vincitrice a Scandiano nella gara d’andata. Nei prossimo weekend la Bdl Correggio affronterà il Breganze (andata al Dorando Pietri) e qui non avrà il vantaggio della posizione di regular season, anche se va detto che i vicentini hanno fatto una fatica enorme a battere per due volte il Thiene, dimostrando di non essere imbattibili. La vincente di questo doppio confronto salirà in Serie A1. Scandiano parte bene, prima sull’1 a 0, poi sul 2 a 1 e pure sul 3 a 2, ma Correggio è brava a restare sempre attaccata e a reagire ogni volta. Sul 3 a 3, nei secondi finali del primo tempo, Herrero commette un (mezzo) fallo su Menendez. Per l’arbitro è espulsione del rossoblù e tiro diretto. Herrero giura la sua innocenza, ma ci aggiunge anche altro che l’arbitro Iuorio non apprezza: lo espelle definitivamente, con il Roller che resta con l’uomo in meno per sei minuti. Correggio va 4 a 3 sul tiro diretto dell’ottimo Casari (in foto con Pedroni), poi 5 a 3 a metà ripresa e solo nel finale di gara arrivano i due gol scandianesi e dunque il pareggio finale sul 5 a 5. "Lo sapevamo che era durissima – dice Granell, coach di Correggio - entrambe ci giocavamo la stagione in 50 minuti. Nel primo tempo abbiamo reagito a ogni loro gol e poi siamo stati bravi a far girare la gara dalla nostra parte, usando la testa". "E’ vero – dice Enrico Mariotti del Roller – sono stati più bravi durante la regular season e più freddi e lucidi qui a Correggio. Peccato, abbiamo giocato due belle partite e ce l’abbiamo messa tutta".

Claudio Lavaggi