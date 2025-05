Correggio gioca per la A1. C’è la sfida con il Breganze

Cambiano le date delle finali dei play-off del gruppo nord di Serie A2 di hockey su pista, con la Bdl Mini Motor Correggio a ospitare stasera alle 20,45 al Dorando Pietri i veneti del Breganze (ingresso libero).

La gara di ritorno è in programma a Breganze sabato 24, sempre alle 20,45. Il regolamento è quello della semifinale: sarà promossa in A1 la squadra che fa più gol nelle due partite, senza supplementari e rigori. In caso di parità, per due pareggi o vittoria-sconfitta con la stessa differenza reti, in A1 va il Breganze, primo classificato in regular season. Stessa procedura nel girone sud, con protagoniste la Pumas Viareggio allenata da Mirko Bertolucci e il Castiglion della Pescaia.

Stasera si affrontano le compagini migliori della stagione regolare: il Breganze ha chiuso al primo posto con 49 punti, Correggio è arrivata seconda con 45. Il bilancio nei confronti diretti è in parità, una vittoria a testa: a Correggio vinse 8-3 il Breganze, in terra veneta fu la BDL Mini Motor a imporsi 8 a 6. Entrambe hanno guadagnato il pass per la finale dopo due sfide tirate: il Breganze sul Thiene con due vittorie con un solo gol di scarto (3-2 e 5-4), Correggio con un successo e un pareggio nel derby con Scandiano (3-2 all’andata, 5-5 al ritorno). "Ci restano due partite per finire – dice Eduard Granell, tecnico di Correggio - sicuramente le due più importanti che molti di noi abbiano mai giocato. Siamo pronti per queste due finali, dove tutto ciò che abbiamo vissuto finora deve aiutarci a proseguire e lottare fino all’ultimo secondo. L’esperienza che ha Breganze sarà un fattore molto importante, ma la nostra fame può aiutarci in questo doppio confronto. Sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto, ma non è ancora finito, vogliamo di più". Correggio e Breganze hanno già calcato le piste di A1, la Bdl per l’ultima volta nella stagione 2021/2022, mentre i vicentini, che nella loro storia hanno pure vinto due scudetti, provengono proprio dalla A1. In casa Breganze attenzione a Facundo Posito, autore di 37 reti finora, ai fratelli Giovanni e Antonio Tagliapietra, a Pietro Agostini (15 gol) e all’esperto capitano Stefano Dal Santo. Eduard Granell ha convocato i portieri Salines e Federico Pedroni, gli esterni Manuele Pedroni, Menendez, Cinquini, Righi, Caroli, Casari, Tudela e Matteo Holban.