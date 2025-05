Correggio Hockey vince la semifinale playoff contro Roller Scandiano

ROLLER SCANDIANO

2

CORREGGIO HOCKEY

3

CENTRO PALMER SCANDIANO: Vecchi, Stefani, Roca, Barbieri, Herrero; N. Busani, Deinite, Beato, R. Busani, Raveggi. All. Mariotti.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, M. Pedroni, Menendez, Righi, Casari; Cinquini, Caroli, Tudela, Holban, F. Pedroni. All. Granell.

Arbitri: Moresco e Vischio di Vicenza.

Reti: p.t. 12’15’’ Casari, 22’08’’ N. Busani; s.t. 6’42’’ Menendez, 16’36’’ Casari (t.d.), 24’56’’ Barbieri.

Note: spettatori 300 circa. Espulsi 2’ Roca, Barbieri, Cinquini, Caroli.

L’andata della semifinale playoff va a Correggio che s’impone in trasferta a Scandiano per 3 a 2. E’ stata una bella gara, in un PalaRegnani gremito, con Correggio che ha vinto meritatamente nonostante l’equilibrio in pista. Molto bene i due portieri Vecchi e Salines. La Bdl Minimotor ha avuto più occasioni soprattutto nell’hockey giocato, mentre il Roller si è affidato ai tiri dalla distanza e i due gol rossoblù sono infatti arrivati con bordate da lontano. Inoltre un gol di Righi, con pallina a mezza altezza rapidamente tolta dalla porta dal portiere scandianese Vecchi, non è stato rilevato dalla coppia arbitrale. Correggio ha comunque subito il secondo gol a soli 4 secondi dalla fine. Per Scandiano pesano un rigore e due tiri diretti sbagliati, mentre Correggio ha realizzato il suo tiro diretto con Casari. Matteo Vecchi, 21 anni, a fine gara ha annunciato il ritiro per motivi di lavoro. La gara di ritorno si giocherà domenica a Correggio, alle 18 e ai locali per volare in finale basterà un pari. Scandiano dovrà invece vincere di due gol. "Lo sapevamo che era durissima – dice Granell, mister di Correggio – e ancor di più lo sarà il ritorno perché di fronte avremo un’ottima squadra". "Non ci sono girati per il verso giusto gli episodi e forse qualche interpretazione arbitrale – dice Mariotti, tecnico di Scandiano – la squadra ha fatto complessivamente bene, sbagliando però troppi gol".

Serie B. Tre partite, oggi, nell’ultima giornata di regular season: a Modena alle 16,30, Amatori-Minimotor Correggio; Pesaro-Rotellistica Scandianese alle 17,30; a Scandiano alle 18, Roller-Mirandola.

Claudio Lavaggi