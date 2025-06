Corri Forrest conquista il terzo posto alla 100 km del Passatore

Una spedizione tanto impegnativa quanto ricca di soddisfazione per i 12 podisti dell’associazione terrasolana Corri Forrest, impegnati nella 100 chilometri del Passatore. La competizione, con partenza da Firenze e arrivo a Faenza, è considerata una delle ultramaratone più dure. Giunta alla 50ª edizione, la corsa ha visto al via ben 3500 atleti.

I medicei, caricati dai consigli e dallo sprone dell’amico Mengo, già protagonista sul tracciato tra Toscana e Romagna, non hanno tradito le attese: grazie alla somma dei tempi dei primi sei, la Corri Forrest ha conquistato il terzo posto nella classifica a squadre. Sfortunato Luca Ravaioli, costretto al ritiro per un infortunio, ma comunque applaudito dai compagni. "Abbiamo onorato lo sport con risultati di gran valore, emozioni e soprattutto con il sorriso", dice il presidente di Corri Forrest Vittorio Vitali.

Questi i tempi dei terrasolani, ben tre nei primi 100 assoluti: William Collura, 58° assoluto (11° di categoria) in 9 ore 11 minuti e 23 secondi; Simone Leoni 59° in 9.11’25”; Sandro Valbonesi 99° in 9.33’42”; Alessandro Lippi 307° in 10.45’30”; Francesco Nadiani 387° in 11.03’24”; Francesco Gagliardi, 1.033° in 12.54’43”; Silvio Salghini 1.075° in 13.01’49”; Francesca Sirri 1.076ª in 13.01’49”; Matteo Calderoni 1.623° in 14.26’41”; Cinzia Ronchini 2.305ª in 16.22’57”; Tatiana Ravaioli 2.784° in 18.25’14”.