"Corri nella Maremma». Lubrano è il più bravo a Sticciano

Nella dodicesima tappa del "Trofeo Corri nella Maremma" è stato un dominio dell’Atletica Costa d’Argento. Si è corsa la "Sticciano Sali Scendi Run" e a vincere è stato l’inossidabile Gabriele Lubrano in campo maschile e Marcella Municchi in quello femminile. Entrambi tesserati per l’Atletica Costa d’Argento. Nella gara maschile i primi sei atleti sono tutti quasi dell’Atletica Costa d’Argento. Primo posto come detto per Gabriele Lubrano in 30’58, capace di battere il compagno di squadra Jacopo Boscarini, secondo in 32’34. Terzo posto Alessandro Duchini dell’Atletica Grosseto in 32’47. Quarto Filippo Bonucci, quinto Federico Lubrano, sesto Christian Fois, tutti dell’Atletica Costa d’Argento. Al femminile vittoria per Marcella Municchi in 37’42, davanti a Lisa Lambrecht (Team Marathon Bike) in 41’28, terza Angela Mazzoli (Atletica Costa d’Argento) in 41’45.