Corri a Salviano, foto e classifica della corsa

Livorno, 1 dicembre 2024 – Corri a Salviano, competitiva di 9,5 km, valida per il Criterium Podistico Toscano e il Circuito Valli Etrusche, ha acceso l'entusiasmo di Salviano, richiamando oltre 300 partecipanti. Organizzata dall’Atletica Amaranto di Livorno con il patrocinio del Circolo ARCI P. Carli di Salviano e sotto l'egida del Comune e della UISP, l’evento è stato una perfetta combinazione di sport, comunità e impegno sociale.

La manifestazione ha assunto un significato ancora più profondo grazie al suo legame con la LILT e la campagna “Corsa Bianca per dire SÌ alla vita e alla prevenzione”. Questa nobile iniziativa ha ricordato a tutti l'importanza della salute e della prevenzione, unendo i valori dello sport con quelli della solidarietà. Gli organizzatori hanno curato ogni dettaglio, garantendo un’ottima gestione dell’evento e premiando sia i risultati sportivi che la partecipazione, con premi assegnati sia per merito che a sorteggio.

Il servizio fotografico, a cura della ETS Regalami un sorriso, ha immortalato i momenti più intensi e significativi della giornata, contribuendo alla raccolta fondi per sostenere importanti cause benefiche. Una giornata che ha dimostrato, ancora una volta, come lo sport possa essere il motore di valori positivi e un'occasione per costruire un futuro migliore.