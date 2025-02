Corri Seano, foto e vincitori della corsa

Seano (Prato), 23 febbraio 2025 – L’undicesima edizione della "Corri Seano", organizzata dalla Jolly Runner di Seano, ha confermato il grande seguito della manifestazione, con oltre 400 partecipanti, metà dei quali non competitivi. Il percorso, di 15 km, ha offerto ai podisti una sfida impegnativa tra le suggestive colline del Montalbano. Partenza e arrivo a Seano, con il quartier generale della gara situato presso la Casa del Popolo, accanto al parco monumentale "Quinto Martini", che ospita 36 sculture in bronzo dedicate alla vita rurale. Anche quest’anno, il passaggio sul ponticello pericolante è stato interdetto, costringendo gli organizzatori a predisporre una deviazione più lunga per portare i podisti alla linea di partenza. La competizione si è svolta sotto l’egida della UISP pratese, che ha gestito cronometraggi e classifiche. Un imprevisto ha complicato il lavoro dei giudici: un mossiere ha erroneamente indirizzato i primi quattro atleti su un percorso diverso, ma la classifica è stata rapidamente rettificata grazie alla prontezza della giuria UISP. Il servizio fotografico dell’evento è stato curato dalla ETS "Regalami un sorriso".

Categoria ASSOLUTI 1 PIETRINI LUIGI U.P. ISOLOTTO 2 PASUELLO DOMENICO ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 3 CATTANO MARIANO ASD SEMPRE DI CORSA TEAM Categoria VETERANI 1 FANTOZZI LORENZO A.S. ATL. VINCI 2 PERI GIUSEPPE A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 3 ROSSI DANIELE G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA Categoria VETERANI ARGENTO 1 BURCHI GIULIANO G.P. LA STANCA 2 PETRILLO ANTONIO A.S.D. PODISTICA NARNALI 3 COGILLI ALESSANDRO A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI Categoria VETERANI ORO 1 GIORGETTI MAURO G.S. CAMIGLIANO 2 BALESTRI STEFANO A.S. ATL. VINCI 3 BALDINI SAURO ASD 29 MARTIRI Categoria ASSOLUTE 1 MAZZOTTA MARILYN ASD SEMPRE DI CORSA TEAM 2 GHISELLI CHIARA ASD MONTECATINI MARATHON 3 RATTO MARINA ASD MONTECATINI MARATHON Categoria VETERANE 1 LUPI DAMIANA A.S. ATL. VINCI 2 BARBOI CAMELIA U.P. ISOLOTTO 3 FOGACCI SILVIA ASD 29 MARTIRI Categoria VETERANE ARGENTO 1 BACCIN MARIA ANGELA ATTRAVERSO RUNNING 2 SCHETTINO ANTONIETTA ASD MONTECATINI MARATHON 3 LUCACI MARICICA A.S. ATL. VINCI