CorriMutina, sport per tutti. La tradizione va di corsa

È iniziata nel 1980 la corsa di Corrimodena, poi CorriMutina. In 43 anni è cambiato tanto nel mondo, ma a Modena l’appuntamento autunnale con lo sport di base è ancora presente. CorriMutina è manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti: appassionati del mondo sportivo, famiglie e scuole; si può correre, camminare, far nordic walking in questa grande festa che si svolgerà nella mattinata di domenica 5 novembre.

Il via è fissato per le ore 9.30. Saranno migliaia i modenesi che riempiranno ancora le vie del centro in un evento che combina sport e comunità. Per Corrimutina si mobilitano gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, Croce Rossa e Modenacorre.it, portale web di riferimento per la corsa a Modena; indispensabile è la collaborazione di Atl.Ghirlandina e Pod.Interforze, che raccolgono duecento volontari per il sicuro ed ordinato svolgimento della corsa. L’iniziativa ha il patrocinio di Comune, Provincia, Fondazione di Modena e Coni; si avvale della collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale e ha il sostegno di diverse realtà del mondo produttivo e culturale modenese. L’appuntamento è stato presentato in Municipio con una conferenza stampa (in foto) a cui hanno partecipato l’assessora allo Sport Grazia Baracchi e rappresentanti del comitato organizzatore Maurizio Pivetti (Uisp), Giuliano Vecchiè (Aics), Giuliano Macchitelli (Modenacorre.it) e Mirco Vescovini (Interforze). Due sono i percorsi in cui ci si può cimentare, da 5 e 11 chilometri, con partenza in via Emilia e arrivo in piazza Grande; l’iscrizione costa due euro ed è previsto un premio per tutti i partecipanti, oltre che per le scuole e società podistiche.

"CorriMutina è una corsa inclusiva – commenta l’assessora allo Sport Grazia Baracchi – a cui tutti e tutte possono partecipare: accoglie, infatti, dai bambini agli anziani fino ai podisti più esperti. Ma è anche una giornata di festa che permette di evidenziare l’importanza del movimento e dello sport come elemento alla base della promozione di corretti e sani stili di vita, così come il piacere di stare insieme camminando o correndo mentre si attraversa la città". L’assessora esprime, quindi, "un ringraziamento agli organizzatori e ai volontari, senza i quali non sarebbe possibile organizzare una manifestazione così coinvolgente". Scopo dell’appuntamento per gli organizzatori "è promuovere sani stili di vita da ottenere anche con lo sport di base a basso costo che non necessita di costose attrezzature o impianti. Altro obiettivo è favorire la socializzazione: correre è bello, insieme lo è ancora di più". CorriMutina, sollecitando il coinvolgimento degli studenti e degli istituti scolastici, a cui peraltro sono riservati premi specifici, punta a sensibilizzare i giovani a partecipare a iniziative sportive non competitive e a valorizzare lo sport come pratica formativa non finalizzata esclusivamente all’agonismo. Durante la manifestazione la Croce Rossa garantirà l’assistenza sanitaria; lungo il percorso sarà presente un punto ristoro; un ulteriore ristoro, inoltre, sarà consegnato individualmente all’arrivo a ogni iscritto insieme al premio di partecipazione. Per ogni info, anche su modalità di iscrizione, sono a disposizione i siti www.corrimutina.it e www.modenacorre.it, la mail corrimutina@gmail.com ed il telefono 373 7921905.

