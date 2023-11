Corsa campestre Exploit a Osimo. Bedini si avvicina alla Nazionale e agli Europei

E’ a un passo dalla maglia azzurra ai prossimi Europei di corsa campestre in programma nel mese di dicembre a Bruxelles, Nicolò Bedini (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar, che alla 11ª edizione del ’Cross Valmusone’ di Osimo (Marche), gara di 10 km, chiude con un’ottima prova al secondo posto nella categoria under 23 e al quinto posto assoluto (770 i partenti). Con questo risultato, il biancoverde accresce le possibilità di entrare nella squadra nazionale.

Nelle corse su strada invece, piazzamenti assoluti e successi di categoria per i ragazzi del presidente Graziano Poli. Alla terza edizione della ’Corsa del Sorriso di Loretta Pardini’, gara in montagna di 14,5 km, tra Piano di Mommio e Camaiore, ottimo terzo posto assoluto per Luca Russo; mentre alla 49ª edizione del ’Circuito Podistico Tre Ville’, di Castello (Firenze), gara di 11 km

tra le ville Castello, Petraia e Corsini, secondo posto di categoria per Rocco Cupolo (SM60) e buone prove per Juri Mazzei (ottavo assoluto), Luca Tomei e Riccardo Durano. Alla 21ª ’Garda Trentino Half Marathon’, di Arco, buone prove per Alessandro Marlia e Cristina De Rocco. Alla ’Athene Marathon’, in Grecia, buona prova per Noemi Ferrari.

ma.mu.