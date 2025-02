Corsa campestre, titolo regionale all’Atletica Potenza Picena. Successo di Falasca Zamponi

L’Atletica Potenza Picena si è imposta nella seconda prova del campionato regionale per società e individuale di corsa campestre. Sugli scudi il podista della squadra potentina Andrea Falasca Zamponi che, dopo aver vinto a Civitanova, si è ripetuto ad Ancona, dominando i 10 km del percorso nel tempo di 31’ 43“. Alle sue spalle Fabio Sirocchi (Asa Ascoli) in 32’ 4“, seguito dall’altro potentino Luca Facchinetti in 32’ 43“. Il trionfo della società di Potenza Picena è stato completato dall’ottavo posto di Marco Bianchi in 34’ 12“. La società Atletica Potenza Picena, grazie ai piazzamenti individuali, ha conquistato il titolo marchigiano di corsa campestre, confermandosi la più forte compagine regionale e tra le migliori in ambito nazionale. "Una soddisfazione frutto del talento e della dedizione dei ragazzi", ha commentato il presidente Franco Leandrini.