Corsa del Burson a Villanova di Bagnacavallo: in palio il 5° trofeo Lucci Trasporti

Dopo l’organizzazione della Maratona di Russi, il Gs Lamone torna in pista per curare gli aspetti organizzativi della Corsa del Burson, che si correrà domenica prossima a Villanova di Bagnacavallo e che assegnerà il 5° trofeo Lucci Trasporti, intitolato alla memoria di Maria e Guido Lucci. I concorrenti affronteranno una sfida sui 10 km, valida come settima prova del campionato territoriale Uisp strada 2025, alla quale sono abbinate due camminate ludico motorie di 10 e 5 km.

Si gareggerà su un percorso completamente asfaltato e pianeggiante, privo di ponti o cavalcavia, con partenza e arrivo all’Ecomuseo delle Erbe Palustri (che affianca il Gs Lamone nell’organizzazione), sviluppandosi nell’entroterra e toccando Aguta Inferiore, Cogollo e Aguta Superiore, prima di fare ritorno alla zona di partenza. Lo start verrà dato alle ore 9.30.

Particolarmente contenuto il costo dell’iscrizione, appena 10 euro con una bottiglia di Burson e prodotti alimentari. Le iscrizioni vanno effettuate sulla piattaforma www.irunning.it/emiliaromagna entro venerdì con pagamento sul posto. La camminata ha un costo di 3 euro, con iscrizione sul posto.

A fine competizione, premi per i primi assoluti (in palio un prosciutto intero e per la prima donna anche un mazzo floreale) e ben 130 premi di categoria, oltre alle prime 20 società con un minimo di 10 iscritti. Per tutti ci sarà poi la possibilità di visitare l’Ecomuseo, dove si potrà pranzare a base di prodotti tipici.