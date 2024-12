I vincitori dell’edizione 2023 della Corsa di Natale, hanno fatto il bis. Nella graduatoria generale successo della nona edizione del mezzofondista Gasmi Abderrazza, e nelle donne ancora vittoria di Giulia Bernini, 15esima assoluta. Gasmi ha percorso i tre giri pari km 9,600 in 29’ e 01’’, la Bernini ha impiegato 35’.

Secondo nella categoria generale Michele Pastorini in 29’ e 52’’, terzo Emanuele Fadda col tempo di 29’ e 57’’. Nella categoria assoluta donne, vittoria di Giulia di Bernini in 35’, seconda Cecilia Sadocchi col tempo di 36’ e 15’’, terza Emma Gallorini in 36’ e 51’’ (Uisp Siena).

Classifica società: prima Rinascita Montevarchi, seconda la Polisportiva Policiano, terza Sangiovannese. Al via un gruppo di 185 concorrenti. La corsa si è sviluppata fino in cima alla collina del santuario di Pernina per tre giri, ognuno dei quali misura 3,200.

Una partenza molto veloce, ed in testa si è formato presto un gruppetto di cinque podisti. Dopo il primo giro, il mezzofondista Gasmi forza il ritmo, ed a Pernina è già solo. Un atleta con una passo in più di tutti gli altri, come pure quello della Bernini per le donne. Due podisti di primo piano, che hanno fatto corsa solitaria per oltre 6 km.