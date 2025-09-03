Corsa. Dieci maratone in dieci giorni. Jurcuta mette le mani sul bronzo

Non finisce di stupire la maratoneta ravennate di origine rumene – ma da oltre vent’anni in Romagna – Daniela Jurcuta, del Gc Lamone. Infatti si è recentemente piazzata al terzo posto, in campo femminile nella Orta 10 Marathons in 10 Days, giunta all’XI edizione. Una gara che mette a dura la prova la resistenza dell’atleta più preparato: infatti, sul percorso che si snoda lungo il perimetro del lago d’Orta, al confine tra Lombardia e Piemonte, i partecipanti corrono una maratona quotidiana per dieci giorni consecutivi, ovvero 421,95 chilometri totali. Davvero una fatica sovrumana che richiede fisico allenatissimo e mente saldissima. E la podista ravennate è riuscita a concludere la sua fatica in 54 ore 30’ 19’’ con oltre 8 ore di vantaggio sul quarto posto dell’austriaca Cislla Prosser. In termini di singola giornata, il suo miglior tempo è arrivato l’ottavo giorno, nel quale ha corso la maratona quotidiana in 5 ore 50’ 41’’.

"Sono davvero contenta – dice la stessa Daniela Jurcuta – perché il terzo posto è un grande risultato: le condizioni non erano facile con un dislivello complessivo di 600 metri e temperature a volte superiori ai 36 gradi. Purtroppo sono caduta all’inizio della competizione e qualcosa ho dovuto concedere ma via via mi sono sentita sempre meglio e quindi sono arrivata al traguardo finale in terza posizione. Dopo il quinto giorno sono riuscita ad arrivare al terzo posto in classifica generale: un podio che non ho più lasciato sino al termine di questa gara davvero difficile". Con questa nuova impresa sul Lago d’Orta, Daniela Jurcuta conferma la sua passione e la sua capacità di affrontare le sfide più dure: questo risultato va ad arricchire un palmarès già importante. Di recente, la Jurcuta ha ottenuto la 3ª posizione di categoria over50 all’Ecomaratona di Roma, alla 24 Ore di Torino ha corso 153 chilometri salendo sul podio come 3ª assoluta, e si è distinta anche alla tre giorni di Livigno, mancando il podio per soli 2’’. Nel weekend poi, la Jurcuta correrà una nuova 100 chilometri ma è davvero diventata una podista instancabile. Infatti ha gareggiato anche nel Campionato Territoriale Uisp in pista a Marina di Ravenna ottenendo il 2º posto nei 3.000 metri col tempo di 13’ 47’’40.

Ugo Bentivogli