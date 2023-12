Corsa fra Batignano e Montorsaio. Fois e Municchi non cambiano abitudini. La "Scalata dei presepi» è loro

I vincitori della Scalata ai Presepi tra Batignano e Montorsaio hanno molte cose in comune: sono parrucchieri, corrono per la Costa d’Argento e sono presenza fissa sul podio di questa corsa. Stiamo parlando di Cristian Fois e Marcella Municchi, due degli atleti più forti della storia del Corri nella Maremma. Per Fois è la vittoria numero 13, eguagliando il record di vincitore più anziano del circuito a 54 anni che era di Claudio Faraoni. Per la Municchi è la vittoria numero 19. Podio femminile tutto della squadra dell’Argentario con Marika Di Benedetto e Angela Mazzoli al secondo e terzo posto. Nel maschile si piazza al secondo posto Matteo Mugnaioli (The Lab) davanti a Claudio Nottolini (Costa d’Argento). Ottima la riuscita della manifestazione con oltre 100 podisti al via. La prova determina anche nuovi vincitori del Circuito Corri nella Maremma 2023. Ancora Costa d’Argento sugli scudi con i successi finali di Francesco Tenuta (categoria C). Arrivano i primi titoli anche per il Team Marathon Bike con Massimo Martellini (categoria E) e Catia Gonnelli (M) che si assicurano il successo finale così come Giovanni Formisano (DLF Grosseto) nella categoria F e Francesca Paradisi (GP Rossini) nella categoria N.