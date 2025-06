Corvi campione regionale

Giacomo Corvi della Boxing Class la Spezia in trionfo nella finale del campionato regionale èlite, disputata nella palestra del Trionfo Genovese, conquistando così il titolo di campione regionale 2025 categoria 75 kg. Corvi aveva affrontato il giorno prima, nelle semifinali alla Chiamata del Porto, il testa di serie Giulio Pernice, della Genova Boxing Team, avversario potente e massiccio, in un match non semplice, dove però il pugile spezzino ha avuto la meglio, obbligando l’avversario anche a due conteggi. Sulla stessa falsariga Corvi ha affrontato nell’epilogo Raffaele Maiorana, della Celano Boxe Genova, in un match altrettanto duro dove però ha avuto la meglio l’irruenza, il coraggio e la forza d’animo di Giacomo, che ha saputo mettere a segno colpi precisi al volto, rientrando e schivando l’impossibile nel corpo a corpo. Con questa importante vittoria il Boxing Class La Spezia, diretto da Andrea Prassini, mette a segno un altro significativo risultato, frutto di un lavoro continuo svolto con l’allenatore Armando Bellotti e con l’aiuto dell’aspirante tecnico Francesco Bongiovì e che riporta, nello Spezzino, una medaglia che mancava da anni. Nei giorni precedenti, invece, ottimi risultati da Roccaforte di Mondovì, località che ha ospitato il Trofeo nazionale Mura, torneo under 18 più importante d’Italia e secondo solo ai campionati italiani. A rappresentare la Boxing Class La Spezia il team Tommaso Cardelli, Cristian Venturini e Valeria Licari, sempre guidati da Bellotti e Bongiovì. I tre, tutti di Santo Stefano di Magra, si sono misurati con atleti provenienti dal Veneto, Lazio e Marche, ottenendo un terzo posto (Licari) e ben due finali (Venturini e Cardelli), disputate con grande tenacia.

Marco Magi