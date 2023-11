Cp, debutto con sconfitta. Il Valdagno si impone 4-3

Inizia con una sconfitta di misura contro il Valdagno (4-3 il finale) l’avventura del Cp Grosseto nel primo turno di Wse Cup sulla pista di Wuppertal. La partenza è di marca grossetana. Ma da Un’azione di contropiede, al 6’, arriva inaspettatamente il vantaggio veneto con un tiro sotto porta di Giuliani. Il Grosseto si riorganizza subito, ma è Giuliani ad andare ancora a segno nel decimo minuto su un rimpallo che beffa Català. Michele Achilli per recuperare il doppio svantaggio fa ricorso anche alla panchina: il gol che riapre i giochi arriva dal beniamino di casa Max Thiel che trova lo spazio giusto per piegare il portiere Bovo. Il Cp insiste e domina la parte finale del primo tempo, ma senza segnare. La ripresa inizia con un turbillon di reti. Valdagno trova il 3-1 con Garcia, ma dopo appena 17 secondi e Saavedra, dalla destra, servito da Rodriguez, accorcia le distanze. I veneti, con la terza rete di serata di Giuliani, si portano sul 4-2, ma i grossetani vanno sul 4-3 con la deviazione volante sotto porta di Serse Cabella, sul tiro dalla distanza di Stefano Paghi. Grosseto prova a pareggiare, ma ci vogliono almeno tre splendidi interventi di Català per evitare la quinta rete del Valdagno. Nel finale una bella incursione di Thiel mette i brividi per due volte a Bovo. I biancorossi sono anche sfortunati: una bella conclusione di Tonchi de Oro va a sbattere sul palo interno e torna in campo. L’assedio continua ma il Valdagno resiste. Il Cp oggi alle 18 sfiderà il Cronenberg, battuto per 7-2 dal Ginevra nella partita inaugurale del concentramento di Wuppertal. GROSSETO: Català (Sassetti); Saavedra (1), Rodriguez, Thiel (1), Cabella (1), De Oro, Cardella, Paghi, Franchi. All. Achilli.