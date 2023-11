Cp Grosseto, che derby. Obiettivo rilanciarsi

Il derby maremmano infiamma la quarta giornata del massimo campionato di hockey pista. Stasera alle 20,45 alla pista Mario Parri nel centro sportivo di via Mercurio andrà in scena uno scontro tra Edilfox Circolo Pattinatori Grosseto e Follonica che promette emozioni e spettacolo, anche per il particolare momento che sta attraversando la formazione di casa. I ragazzi di Michele Achilli, dopo la beffa di sabato scorso a Valdagno, si sono dovuti arrendere mercoledì di fronte a un Sarzana che ha imposto da subito il suo ritmo, trovando di fronte un Circolo Pattinatori che non ha saputo trovare il guizzo per rientrare in partenza, soffrendo la vivacità di un quintetto in salute, che guida da solo la classifica. Saavedra e compagni, che hanno mostrato un’ottima condizione, devono ritrovare la fluidità e la velocità del gioco per superare gli avversari. Sabato sera, da una parte ci saranno insomma la rabbia e la voglia dei grossetani, intenzionati a riprendere il cammino interrotto dopo le due vittorie iniziali con Bassano e Giovinazzo; dall’altra un Follonica che vorrà mettere in mostra il suo gioco e dimostrare di poter migliorare i risultati dell’anno scorso. Sugli spalti, anche stando alle prevendite, ci sarà un pubblico delle grandi occasioni, pronto a tifare per le maggiori rappresentanti provinciali di una disciplina che anche in riva all’Ombrone sta avendo un numero sempre crescente di spettatori. Ricordiamo a tal proposito che la tifoseria follonichese potrà accedere all’impianto del Verde Maremma, passando da via dell’Oro.

"Il derby arriva in un momento difficile della nostra squadra – sottolinea il presidente del Circolo Pattinatori, Stefano Osti – reduce da due sconfitte consecutive. I miei ragazzi non hanno probabilmente ancora smaltito i carichi di lavoro effettuati nelle scorse settimane e non hanno la velocità che li contraddistingue. L’auspicio è che il Circolo Pattinatori, sorretto dal suo pubblico che ci auguriamo numeroso e appassionato, riesca a rimettersi in carreggiata".