Cp Grosseto, trasferta dura a Montebello

Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox chiude oggi alle 18 il programma della nona giornata del campionato di serie A1 andando a giocare sul campo del Montebello. Per i ragazzi di Michele Achilli, che hanno concluso con un pareggio stretto per 3-3 il turno infrasettimanale contro il Vercelli, si tratta di una trasferta estremamente delicata, contro una formazione che si trova in nona posizione. "A Montebello – dice l’allenatore del Cp Grosseto Michele Achilli – ci aspetta un’altra gara difficile, contro una formazione di ragazzi giovani che hanno dimostrato in queste otto giornate di poter fare bene. In questo momento abbiamo bisogno di tutti. Speriamo solo di buttare dentro qualche palla in più". "Il campionato, come previsto – aggiunge – è molto equilibrato, la differenza in un periodo nel quale giochiamo in maniera così ravvicinata, la differenza la faranno gli organici più lunghi e l’esperienza". Quella di oggi sarà la quinta partita in nove giorni. Per questo Achilli ha fatto allenamenti più leggeri per dare modo a qualche giocatore un po’ più affaticato di poter recuperare. Il Circolo Pattinatori si presenta comunque a Montebello con l’organico al completo: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella.