Crete Senesi Ultramarathon, numeri record. Oltre 1700 iscritti, trionfo di Grassi e Piastra

Oltre 1700 corridori. È il numero record dei partecipanti alla terza edizione della Crete Senesi Ultramarathon, organizzata dal Gruppo sportivo podistico Riccardo Valenti, che ha invaso il territorio di Rapolano Terme lo scorso fine settimana. Oltre dieci le nazioni e due i continenti rappresentati per un appuntamento che, nello stretto giro di tre anni, è diventato ormai una super classica molto apprezzata dai runner di tutta Italia e non solo. Le gare da 50, 30 e 15 chilometri, che si sono tenute domenica 4 maggio, sono state l’apice dell’evento.

La vittoria è andata a Gabriele Grassi, l’unico a scendere sotto il muro delle 4 ore per ultimare il percorso di 50 chilometri tra strade bianche e natura. Sul podio i romani Nicola Frappi e Luca Parola. Tra le donne ha trionfato Lorena Piastra davanti alla friulana Elisa Tome e alla piemontese Paola Caraccio. Tutto toscano il podio della 30 Km dove a imporsi è stato l’aretino Francesco Orsi, seguito da Francesco Cesetti (Firenze) e da Lorenzo Marzini della Mens Sana Siena. Straniere le prime due classificate tra le donne dove a vincere è stata la britannica Lindylee Folsher, davanti alla francese Diane Toulet e all’italiana Jessica Perna.

Nella gara da 15 Km vittorie per Raffaele Mastrolorenzo, tra gli uomini, e Chiara Collatina, nella categoria femminile. Prima delle gare competitive, nella giornata di sabato 3 maggio, un fiume di circa 700 persone aveva partecipato all’eco-passeggiata di 7,5 Km, dal Parco dell’Acqua fino al borgo medievale di Poggio Santa Cecilia, lo stesso luogo dove si ritirò Giuseppe Garibaldi per curare le ferite riportare sull’Aspromonte con le acque termali rapolanesi. Un appuntamento importante anche dal punto di vista solidale visto che, grazie alla collaborazione di Unicoop Firenze, parte del ricavato è stata devoluta ai Donatori di Sangue Fratres di Rapolano e Serre. "Il nostro paese ha confermato la sua vocazione sportiva e di grande accoglienza", ha commentato il sindaco di Rapolano Alessandro Starnini. L’evento ha coinvolto la cittadinanza e le associazioni del territorio (e non solo: era coinvolta anche la Pro Loco di Asciano), tutte a lavoro per il servizio nei ristori. "L’accoglienza è stata super, i ristori perfetti, anche con prodotti per celiaci molto apprezzati dai corridori", ha detto Alberto Pulcinelli, presidente del Gs Riccardo Valenti. Che ha aggiunto: "Devo ringraziare chiunque abbia contribuito alla riuscita dell’evento. La nostra più bella vittoria – ha concluso Pulcinelli – è stata coinvolgere tutta la cittadinanza e regalare una bella esperienza sportiva ai runner e ai tifosi che ci hanno fatto visita".

AF