Crocevia in Romagna. Emil Banca, tutti con Soavi: "Vogliamo il primo posto»

La carica del capitano e quella di un movimento che vuole la serie A. Seppur il campionato di serie B di rugby sia ancora giovane, visto che si sono al momento giocate solo 6 delle 22 giornate in programma, la sfida di domenica con il Romagna, rappresenta per l’Emil Banca Bologna un passaggio fondamentale della propria stagione e della propria recente storia.

A suonare la carica per un confronto che vale la testa della classifica è capitan Federico Soavi elemento cardine nello scacchiere di Francesco Brolis.

"Sarà uno scontro diretto tutto da vivere, una battaglia sportiva ed emozionale dal primo all’ultimo secondo. Daremo il massimo, ma sarà bello affrontare ex compagni di squadra e giocatori amici come ci sono nel Romagna. Ovvio che a Cesena voglio rivedere l’atteggiamento, la grinta, la determinazione che abbiamo tenuto nelle ultime partite. I risultati dell’ultimo turno poi ci hanno riportato a un solo punto di distacco proprio dal Romagna capolista, e centrare domenica la vittoria sarebbe l’occasione per superarli in classifica e prenderci il primato".

Bologna sogna la serie A, come confermano anche i passi estivi della società per rinforzare la squadra.

"Ci stiamo comportando bene, ma le ambizioni, seppur legittime, vanno confermate in campo con le prestazioni, dimostrando soprattutto a noi stessi di poterci meritare la serie A. Certo dobbiamo avere maggiore convinzione di poter riuscirci e cercare di rimanere sempre concentrati, solo così potremo centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Una grossa mano al salto di qualità è stato l’arrivo di elementi come Balsemin, Esteki e Lanzano.

"Sono stati innesti fondamentali per noi, sia per le loro qualità tecniche, ma anche caratteriali e come importante sostegno a coach Brolis".

Facendo un passo indietro il successo di domenica scorsa la vittoria col Gubbio è stato frutto di una eccellente prestazione collettiva come sottolinea lo stesso capitan Soavi.

"Abbiamo giocato bene, anche con qualche elemento che finora aveva avuto meno spazio. Il confronto con gli umbri ci ha dato la possibilità di provare qualcosa di nuovo nel gioco e nei singoli e in effetti le risposte sono state decisamente positivi. La nostra difesa è stata ottima, ma abbiamo soprattutto abbiamo confermato di aver un organico lungo e profondo e giocatori in panchina che sono all’altezza dei titolari".