Crono climber. Frigo Babbi, il titolo è a un passo

Un passo deciso verso il titolo di campione italiano nel Trofeo Crono Climber, per il centauro ravennate Vitas Frigo Babbi. Infatti, il romagnolo ha ottenuto due terzi posti, e 32 punti, nella tappa di San Marino, nella quale si sono tenute solo due gare invece delle quattro previste.

Vitas Frigo Babbi, in sella alla BMW S 1000 RR, preparata con grande attenzione da Tondo Garage, con Anthony Lanzo ai box prima della gara aveva 32 punti di vantaggio su Giammarco Cittadini che, tuttavia, non ha partecipato alla prova e ora con 64 punti di ritardo è tagliato fuori dalla corsa per il titolo: infatti a Volterra (siamo in provincia di Firenze) sono a disposizione al massimo 50 punti.

Il conteggio aritmetico parla da solo. L’unico che può insidiare Frigo Babbi a questo punto della stagione è Alessandro Ferrara. Quest’ultimo infatti con i 45 punti ottenuti a San Marino è salito a un totale di 327, a 27 lunghezze dal ravennate, cui basterà conquistare 24 punti a Volterra per essere campione. Una sfida tutta da seguire.

u.b.