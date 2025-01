Cronometristi, rinnovate le cariche del consiglio Cepparulo confermato al vertice dell’associazione

Sabato si è svolta l’assemblea ordinaria dell’ASD Cronometristi Arezzo, che prevedeva all’ordine del giorno l’elezione del nuovo consiglio direttivo valido per il quadriennio olimpico in corso, oltre che la relazione sul lavoro svolto nell’ultimo anno. Il consiglio uscente ha relazionato in merito alle attività di cronometraggio e gestione classifiche svolte, finalizzando il dibattito sulle discipline sportive di maggiore rilievo per l’associazione come l’enduro, il nuoto ed il motocross. Tali attività hanno impegnato l’associazione, nel quadriennio passato, sia a livello nazionale che internazionale prendendo parte a competizioni sportive quali la Sei Giorni di enduro in Spagna, i campionati italiani di enduro, i campionati regionali di motocross nonchè, con un componente dell’associazione, alle scorse olimpiadi di Parigi. Queste e molte altre le discipline sportive che impegnano la realtà dell’associazione aretina che può contare sull’apporto di oltre 40 tesserati.

I risultati delle elezioni hanno visto la conferma del presidente uscente Nicola Cepparulo, la composizione del Consiglio Direttivo con Michela Cepparulo, Matteo Giustini, Fabio Cicerchia, Giorgio Pastorelli, Giorgio Croce e Marco Croce oltre alla conferma dei Revisori dei conti Lucio Bassi ed Alessandro Capacci.