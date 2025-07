Cross country a Esanatoglia. Nel weekend le sfide tra big

Sabato e domenica Esanatoglia ospita le fasi finali degli Internazionali d’Italia Series 2025, il principale circuito italiano di cross-country Mtb. Sabato le gare in mountain bike si apriranno alle 10 con la Junior maschile, seguiranno alle 12 l’Open donne e la Junior donne e alle 14.30 la Open maschile. Tra gli atleti di rilievo ci saranno nella Open donne Lucia Bramati del Trinx Factory, Nicole Pesse del Cs Carabinieri e Catalina Vidaurre della Chile specialized. Nella Open maschile saranno presenti Daniele Braidot del Cs Carabinieri e Gioele Bertolini del Ktm protek elettrosystem. Domenica mattina ci saranno le gare di esordienti e allievi, nel pomeriggio quelle della categoria giovanissimi. La manifestazione, che porterà nell’entroterra maceratese oltre 500 atleti italiani e internazionali e un totale di 1.200 persone, è stata presentata da Luigi Nazzareno Bartocci, sindaco di Esanatoglia; da Rossano Mazzieri, presidente del Superbike platform team Castelfidardo; da Vincenzo Felicioli, consigliere provinciale; da Massimo Romanelli, della Federazione ciclistica Marche, e da Sandro Parcaroli, presidente della Provincia. "Abbiamo trovato – dice Mazzieri – un territorio appassionato di mountain bike, una vera perla. A Esanatoglia porteremo atleti di caratura mondiale. L’indotto per la zona sarà importante". Romanelli ha aggiunto: "È un grande appuntamento legato al territorio. Le società marchigiane sanno organizzare e promuovere questi campionati". Il sindaco Bartocci ha raccontato che "l’idea della gare venne nel periodo Covid. Una scommessa il cui scopo era far diventare Esanatoglia una località visibile; ci stiamo riuscendo". Felicioli ha evidenziato che "si creano opportunità, con queste manifestazioni, di rilanciare l’entroterra". Parcaroli ha concluso ribadendo che "per rilanciare i borghi e far girare l’economia con il turismo questi eventi sono fondamentali". Il tracciato delle gare è di 3,6 km con un dislivello di 130 metri.

Lorenzo Fava