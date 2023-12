Cross, europei da dimenticare per Nestola e Bouih

Non è andata davvero bene ai due atleti reggiani che hanno preso parte ai campionati europei di cross, disputati sul pesantissimo terreno del Royal Parc di Laeken, nella periferia di Bruxelles.

Sara Nestola, tra le under 23, si piazza al 28° posto correndo i sette chilometri in 28’42’’, seconda italiana dietro ad Agnese Carcano (22ª). Dietro le altre, azzurre settime a livello di nazionale. 33ª tra le senior Rebecca Lonedo, allenata da Stefano Baldini. Peggio ancora fa Yassin Bouih, anche lui danneggiato dal fondo fangoso, costretto presto al ritiro. Solo 11° Yeman Crippa, Italia ottava senza lode. A Piacenza, nella gara denominata "4 Piazze Running", quarto posto e primo tra le italiane, per Elena Fontanesi (foto). Barbara Bressi, al rientro dopo nove mesi di stop dovuto a infortunio, è ottava. Entrambe le atlete sono della Self Montanari e Gruzza.

Secondo posto di Isabella Morlini (Atletica Reggio) nel Mura Trail, gara di 8 km su un misto asfalto-ghiaia.

Due podi per l’Atletica Reggio nel cross valevole per la sesta prova del campionato provinciale modenese. Nelle Esordienti 10 vince Allegra Iori, tra gli Allievi è primo Gianluca Brintazzoli. Sabato riprendono a Parma le gare indoor, mentre a Borzano si disputa un cross giovanile.

c.l.