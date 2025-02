Csi, le cariche. Pagnetti confermato alla presidenza

E’ stato riconfermato alla presidenza del Csi (Centro sportivo italiano) provinciale il 42enne fanese Marco Pagnetti che si prepara così ad affrontare il suo terzo mandato. Prima delle votazioni Pagnetti, in qualità di presidente uscente, ha tracciato un bilancio dell’attività che attesta il comitato provinciale pesarese in vetta alla Regione Marche per numero di società e affiliati: "La sfida principale – ha spiegato Pagnetti – sarà quella di individuare e offrire le giuste modalità per garantire un’attività burocraticamente snella alle nostre società sportive, affinché possano continuare a svolgere il proprio servizio sul territorio. Poi ancora, implementare il rapporto con il Terzo settore, creare percorsi formativi qualificati, intensificare i rapporti con scuole e chiesa".