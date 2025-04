CSI Nuoto Prato brilla al Meeting Città di Livorno con medaglie e piazzamenti

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in una rassegna di rilievo interregionale. E’ il bottino conquistato dal CSI Nuoto Prato nell’ambito della venticinquesima edizione del "Meeting Città di Livorno" di nuoto master, andato in archivio pochi giorni fa nella città labronica. I nuotatori e le nuotatrici pratesi avrebbero prima dovuto partecipare al Trofeo Città di Firenze, che è stato tuttavia rinviato a causa dell’allerta meteo della metà del mese scorso e poi riprogrammato per il prossimo fine settimana. Anche per la vicinanza con la prossima edizione del "Trofeo Master Memorial Alessandro Natali", il club si è presentato ai blocchi di partenza con venticinque atleti, conquistando il quinto posto in classifica (su quarantadue società partecipanti).

Sono saliti sul podio Edoardo Bertolini (oro nei 50 farfalla e nei 200 Misti e argento nella staffetta 4x50 stile) Chiara Bonifacio (oro nei 200 misti e argento nei 100 stile) Stefano Folini (oro nei 100 farfalla) Gianluca Frosini (argento nei 100 stile) Barbara Leonardi (oro nei 50 stile e nei 50 dorso) Michele Lo Russo (bronzo nei 50 farfalla e argento nella staffetta 4x50 stile) Alessandro Lucianò (argento nei 100 stile) Angelo Lucianò (argento nella staffetta 4x50 stile) Sue Ellen Mannori (bronzo nei 50 dorso e oro nella staffetta 4x50 misti) Anna Manzo (oro nei 100 farfalla, argento nei 100 rana e oro nella staffetta 4x50 misti) Mattia Mazzoni (argento nei 50 stile e nei 50 dorso) Elisa Olivieri (argento nei 100 rana e oro nella staffetta 4x50 misti) Elena Peruzzi (oro nei 100 rana, 50 stile, 50 dorso e nella staffetta 4x50 misti) Cristina Raggiante (oro nei 100 rana e bronzo nei 50 stile) Sara Russo (argento nei 50 rana e bronzo nei 50 farfalla) Simone Russo (bronzo nei 50 farfalla) Claudio Tricoli (oro nei 50 rana, argento nei 50 farfalla e nella staffetta 4x50 stile) ed Andrea Virgilio, bronzo nei 50 dorso.

G.F.