Csi, pioggia di medaglie. E quattordici titoli toscani

Ben quaranta medaglie e quattordici titoli toscani, a coronamento di un’ottima prestazione di gruppo. I campionati regionali di nuoto "master" si sono chiusi pochi giorni fa a Livorno e alla luce del medagliere sopracitato, i vertici del CSI Nuoto Prato non possono non essere soddisfatti del rendimento mostrato dai propri tesserati. Dati alla mano, sono saliti sul podio Suellen Mannori (oro nei 200 delfino e argento nei 50 rana) Anna Manzo (oro nei 100 delfino e 400 stile) Gianmarco De Rienzo (oro nei 100 rana) Veronica Bessi (oro nei 200 misti) Barbara Leonardi (oro nei 200 dorso e 50 delfino) Giulia Malcotti (oro nei 100 dorso e argento nei 50 rana) Sergio Puggelli (oro nei 100 misti) Elisa Olivieri (oro nei 100 rana e bronzo nei 200 misti) Sandra Raggioli (oro nei 200 misti e argento nei 50 stile) Elena Peruzzi (oro nei 100 stile e argento nei 200 misti) Alessandro Lucianò (oro nei 1500 stile e 400 misti) Chiara Cirillo (argento nei 50 dorso e bronzo nei 100 dorso) Simona Candi (argento nei 200 stile) Laura Ricci (argento nei 200 stile e bronzo nei 50 dorso) Cristina Raggiante (nei 100 dorso) Chiara Bonifaci (argento nei 100 delfino e bronzo nei 100 stile misti) Elisa Gelli (argento nei 50 stile in staffetta) Claudia Paci (bronzo nei 200 misti e nei 100 rana) Irene Peruzzi (argento 50 dorso e 50 rana) Edoardo Bertolini (argento nei 100 delfino e 100 stile) Giulio Conti (bronzo nei 100 stile e argento nei 100 rana) Andrea Zuppa (argento nei 50 delfino) Lorenzo Innocenti (argento nei 200 stile) Matteo Malpaganti (argento nei 200 misti).

Buone anche le performance dei vari Andrea Bonacchi, Alan Ceccatelli, Lorenzo Cecchi, Adriano Costantini, Gabriele De Marchi, Stefano Folini, Gianluca Frosini, Michele Lo Russo, Tommaso Livi, Angelo Lucianò, Antonio Mercogliano, Dimitri Marchetti, Maria Porreca, Martina Savasta ed Andrea Virgilio. "Abbiamo costruito un gruppo omogeneo e ben preparato – hanno commentato il direttore sportivo Puggelli e il presidente Lucianò - che fa ben sperare per gli appuntamenti futuri, puntando sempre più sulla qualità che sulla quantità e sui giovani". La formazione pratese è pronta alla prossima sfida che si terrà a Firenze.

Giovanni Fiorentino