Cuminetti è un Diavolo: "Volevo alzare l’asticella"

Anche in avvio di settembre prosegue l’interessante mercato estivo del Valorugby. Il club di patron Enrico Grassi si assicura un altro dei giocatori che in queste ultime stagioni si sono fatti più apprezzare in Serie A Elite: l’ala emiliana Federico Cuminetti, 23 anni.

Cuminetti proviene dai Lyons Piacenza, squadra di medio-bassa classifica che ormai andava stretta al brillante trequarti cresciuto e formatosi rugbisticamente proprio a Piacenza. Alto, longilineo (190 cm, 92 kg) e molto veloce, il neo Diavolo ha segnato quattro mete nella scorsa stagione e tre nell’annata precedente, mettendosi in mostra pure nella nazionale italiana di rugby a sette.

"Dopo anni con lo stesso club avevo voglia e bisogno di fare una nuova esperienza – ha dichiarato il giocatore – L’obiettivo era quello di alzare l’asticella in un momento cruciale della mia crescita come atleta. Reggio è la piazza ideale per farlo: è uno dei club più importanti in Italia con staff, compagni e organizzazione di livello assoluto".

A Reggio, Cuminetti ritrova tanti volti noti. "Oltre a Portillo, come me proveniente dai Lyons, ritrovo con grande piacere Andrea Cuoghi con cui ho praticamente condiviso tutto il settore giovanile e juniores. Il primo impatto è stra-positivo, c’è voglia di lavorare per arrivare a obiettivi importanti".

Con Federico si parla poi di rugby a sette. "È in pratica - spiega Cuminetti - un altro sport rispetto al rugby tradizionale, però è divertente, mi dà l’opportunità di girare il mondo con la nazionale e, non da ultimo, rappresenta l’unica chance per un rugbista di partecipare alle Olimpiadi, un sogno che mi piacerebbe realizzare".

Laureato in economia aziendale, tifoso dell’Inter e appassionato di cucina, Cuminetti così si descrive: "Mi reputo un giocatore tosto, cui piace il duello uno contro uno. Prediligo la fase difensiva, ma posso essere un’arma anche in attacco. Sono ovviamente a disposizione di coach Violi e dello staff, saranno loro a individuare il miglior ruolo in cui possa essere utile alla squadra".