Curiosità e record dal mondo della palla ovale

La pubblicazione da parte della Federazione Rugby dell’annuario 2026, redatto dal duo giornalistico Pacitti e Volpe, permette agli amanti di dati e statistiche ovali di tuffarsi di nuovo tra i numeri del massimo campionato di rugby, come talpe in un orto pieno di radici e ortaggi.

Innumerevoli i dati che se ne possono trarre, partiamo dalla ripartizione geografica dei giocatori: il 52% degli atleti di Serie A Elite è nato nel nord Italia, il 19% al centro, appena il 2% al sud; il 26% ha origini estere, con un sesto di questa quota rappresentato da giocatori nati altrove ma cresciuti nel nostro paese.

Cinquanta sono i rugbisti d’Elite emiliani-romagnoli, cinque dei quali reggiani: Bigi, Rimpelli, Mussini, Gherardi e Crivaro. Teneggi, "da sempre" reggiano", è nato a Sassuolo. Quei cinquanta sono quasi tutti emiliani; gli unici due romagnoli sono entrambi di Lugo e uno di loro è il giovane trequarti granata Pagnani.

Il Veneto, e la cosa non sorprende, è la regione maggiormente rappresentata, con 82 giocatori; seguono l’Emilia-Romagna, il Lazio (38), il sorprendente Piemonte (36), la Lombardia (30), la Toscana (19) e l’Abruzzo (10). Un solo atleta per Sardegna, Puglia e Calabria, nessuno per Val d’Aosta, Basilicata e Molise.

Tra i tanti nati all’estero dominano gli argentini, con ben 60 giocatori (nel Valorugby: Cruz, Portillo, Resino, Sbrocco, Favre, Gilligan, Caffe e Wagenpfeil); a grande distanza i 10 (De Villiers, Du Preez e Hugo), i 6 inglesi, i 5 neozelandesi (Leituala) e i 5 figiani (Nasove).

Solo due giocatori sono nati negli anni Ottanta: l’ex diavolo Garziera (‘87), ora al Colorno; e l’ex azzurro Vunisa, dell’88. Un’epoca che svanisce. I giocatori più giovani sono del 2007 e qualcuno di loro deve ancora compiere diciott’anni; le norme lo consentono, a patto che ci sia il consenso scritto dei genitori. I due atleti più possenti pesano 130 kg e uno dei due è proprio Vunisa; il più leggero ne pesa 70 ed è Lorenzo Casilio del Colorno, fratello minore di Nicolò mediano di mischia dei Diavoli.

Anche il Valorugby però detiene qualche piccolo primato. Il giocatore più alto: Armand Du Preez, nato in Sud Africa ma da dieci anni a Reggio e nella nostra città divenuto babbo, svetta con i suoi 202 centimetri sull’intero campionato. Francesco Rossi, pilone di Castellaneta, paese dell’entroterra tra Taranto e Matera, è l’unico rugbista di A Elite nato in Puglia. E l’allenatore più giovane: Marcello Violi ha compiuto 32 anni sabato scorso, proprio nel giorno dell’ennesima larga vittoria di questo inizio di stagione.