Curvatura Sportiva all'Istituto Niccolini: educazione e sport in Garfagnana

"Un progetto che, oltre a promuovere lo sport, educa alla vita". Così i genitori hanno definito la Curvatura Sportiva, la novità didattica iniziata durante l’anno scolastico corrente all’istituto Niccolini di Ponsacco. Un progetto che ha previsto due ore settimanali dedicate all’attività motoria e sportiva, offrendo agli studenti l’opportunità di esplorare diverse discipline fisiche e vivere esperienze educative a 360 gradi.

Nel corso dell’anno, gli alunni coinvolti hanno sperimentato moltissime attività, dalla ginnastica artistica agli sport di squadra, fino alle arti circensi. Fin dai primi incontri, si è creato un gruppo coeso e collaborativo, in cui rispetto delle regole, spirito di squadra e fair play.

A coronamento di questo primo anno di sperimentazione, la professoressa Montelpare promotrice del progetto ha organizzato una tre giorni residenziale al Casone di Profecchia, nel cuore della Garfagnana. "Un’esperienza intensa e coinvolgente – scrivono in una nota ‘i genitori della Curvatura Sportiva’ –, resa possibile anche grazie al supporto delle colleghe, delle famiglie e delle istituzioni locali. All’arrivo, dopo aver tranquillizzato i genitori con una telefonata, i ragazzi hanno consegnato i cellulari, che sono stati restituiti solo al termine del soggiorno. Una scelta educativa, volta a favorire la socializzazione e l’autonomia".

"Nonostante un meteo poco favorevole - continua il racconto dei genitori -, le attività non si sono fermate: percorso avventura, tiro con l’arco, trekking e laboratori di cucina, tra cui la preparazione di torte fatte in casa. Ma il vero valore aggiunto è stato altro: la scoperta dell’indipendenza, la gestione condivisa degli spazi, la possibilità – per molti alla prima esperienza fuori casa – di mettersi alla prova e costruire ricordi destinati a durare una vita".

La professoressa Montelpare, al rientro, si è congratulata con i ragazzi: "Si sono distinti in ogni attività, mostrando grande correttezza e partecipazione".