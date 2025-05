Cus Ferrara brilla al Gran Premio 1-2-3 Dan: medaglie per Coradazzi e Santi

Sezione Judo del Cus Ferrara protagonista al Gran Premio 1-2-3 Dan di Marcon, in provincia di Venezia, un appuntamento cruciale per l’acquisizione della cintura nera e successivi dan e un test significativo per la preparazione ai prossimi impegni agonistici. Gli atleti ferraresi Anna Coradazzi e Filippo Santi hanno dimostrato grinta e tecnica, conquistando entrambi un posto sul podio e alimentando le speranze per le sfide future.

Per Anna Coradazzi una medaglia di bronzo che assume un valore particolare, fungendo da stimolo e conferma in vista dei suoi prossimi, imminenti appuntamenti di calibro nazionale. Anna sarà infatti protagonista ai Campionati Nazionali Universitari di Ancona il primo giorno di giugno e alla finale della Coppa Italia di A1 il 6 giugno. Si prospettano due settimane intense e ricche di sfide, ma la prestazione a Marcon infonde fiducia all’atleta del Cus Ferrara.

Filippo Santi ha dimostrato una partenza esplosiva, chiudendo comunque la competizione con un secondo posto. La brillante performance dei due atleti ha riempito di orgoglio i tecnici Eric De La Paz e Giovanni Tieghi.